ロシアの選挙介入が懸念された旧ソ連のモルドバで3日、大統領選挙の決選投票が行われ、欧米寄りの路線をとる現職のサンドゥ大統領が勝利宣言しました。ウクライナに隣接する旧ソ連のモルドバで3日、大統領選挙の決選投票が行われました。ロイター通信によりますと、開票率98％の時点で親欧米路線の現職、サンドゥ大統領の得票が親ロシア派のストヤノグロ氏を上回りました。この結果を受け、サンドゥ氏は勝利演説を行いました。今回