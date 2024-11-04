名鉄バスは、「セントレアリムジン」でタッチ決済による乗車サービスを11月1日から開始した。三井住友カードとジェーシービー（JCB）、レシップ、QUADRACとともに展開するもので、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用し、タッチ決済のカードやカードを設定したスマートフォンによる乗車を可能とする。対象路線は、セントレアリムジン（伏見・栄〜中部国際空港線）。同路線は国土交通省