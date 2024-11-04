占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月4日〜11月10日の運勢を西洋占星術で占います。 おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）いつか行く道を、ありがたく学ぶ。一言で言えば、お年頃。人生の悲哀をたっぷりと見聞きして、老いるとは？ 生きるとは？ といろいろ考えて、気落ちしてしまいそう。でも、これ、考えようによっては、「見せてもらえている」ということ。上手な枯れ方、終わらせ方を模