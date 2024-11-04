占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月4日〜11月10日の運勢を西洋占星術で占います。 おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）世のため、人のため、そして、自分のため。順番がポイント。今週は、身近な人のコンディションや全体の流れの影響をダイレクトに受けてしまうため、自分だけよければいいというわけにはいかないみたい。気配り目配りをして、進んでサポートに回りましょう。積極的に