占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月4日〜11月10日の運勢を西洋占星術で占います。水星がいて座で、火星がしし座へ動き、停滞ムードを吹っ切るように物事が動きます。ただ、一見建設的に見えますが、どこか見切り発車で、「現状が嫌だから、変えるしかない」的な強引さがあり、成功率は五分五分といったところ。大事な決断は、きちんと裏を取って、見極める必要がありそう。週末の外出にはツキが