◇プロ野球日本シリーズ第6戦DeNA11-2ソフトバンク(3日、横浜スタジアム)ソフトバンクとの日本シリーズを制し、26年ぶり3回目の日本一に輝いたDeNA。試合後、三浦大輔監督は「最高にうれしいです」と安どの表情を見せました。DeNAは第1戦、第2戦と連敗を喫しながらも、福岡に場所を移した第3戦からは投打がかみ合い3連勝。日本一へ王手をかけます。本拠地で迎えた第6戦は、筒香嘉智選手の先制ホームランをきっかけに打線が爆発。