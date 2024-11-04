ＤｅＮＡは４日、今季１軍外野守備コーチを務めた小池正晃氏が今季限りで退団すると発表した。小池コーチは横浜高から１９９８年ドラフト６位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団。２００８年にトレードで中日に移籍し、１２年オフにＦＡ宣言して古巣のＤｅＮＡに復帰。１３年限りで引退後は１軍打撃コーチ、２軍外野守備走塁コーチなどを歴任した。２１年から１軍外野守備走塁コーチを務め、今季からは外野守備専任のコーチになってい