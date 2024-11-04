フジテレビの新人・上垣皓太朗アナウンサーがメインを務める同局系「フジアナｃｈ．上垣さんぽ」が３日深夜に放送された。地理・歴史の教員免許を持つ上垣アナが、古地図を手に東京・中央区を巡る企画。テロップでは「“ベテランすぎる”新人が下町を巡る」と紹介され、ゲストで同行した１７年先輩の生野陽子アナは冒頭からなぜか笑いが止まらない。「どっちが先輩か…」と言うと、上垣アナは「いやいや、生野先輩です」と返