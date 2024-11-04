意外と間違っているかも突然ですが、「出納」という漢字読めますか？会社や役所で目にしたことがあると思いますが、意外と間違って読んでいるかもしれません。気になる正解は……？答えは、「すいとう」でした。次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「御神酒」って読めますか？ 意外と読み間違ってるかも…