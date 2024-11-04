元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が4日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。国民民主党がガソリン税を一部軽減するトリガー条項の凍結解除を求めていることについて言及した。トリガー条項の凍結解除を巡り、林芳正官房長官は1日の記者会見で、「（トリガー条項が）発動された場合、国、地方の財政への影響が生じるとともに、販売、流通現場への影響など実務上の課題が指摘されてい