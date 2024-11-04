ロシア軍による新たな攻撃に直面するウクライナ東部の都市トレツク/Stringer/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナ軍のシルスキー司令官は４日までに、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降で「最も強力なロシア軍の攻撃の一つ」に直面していると警告した。ロシア側は東部の前線でさらに集落を支配下に置いたと主張している。ロシアはウクライナ東部ドンバス地方で着実に前進を続けている。ロシアのプーチン大統領はドンバス地方全体