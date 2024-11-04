サッカーJ2・大分トリニータは3日、ホーム最終戦に臨み、群馬に2ー1で勝利しました。 ホーム最終戦の相手は、リーグ最下位の群馬。3日は、1万人を超えるサポーターが詰めかけました。 前半6分、ペナルティエリア中央でキャプテン渡辺がシュートを放つも、惜しくもゴールに入らず。スコアレスで前半が終了します。 試合が動いたのは後半7分、こぼれ球に反応したデ