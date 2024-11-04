[ソウル ２日 ロイター] - 北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２日、崔善姫外相とロシアのラブロフ外相がモスクワで会談し、両国首脳による６月の合意を履行する方針を再確認したと伝えた。両国を巡っては、ロシアのウクライナ侵攻への北朝鮮の関与を巡り懸念が高まっている。ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は６月、両国の包括的戦略パートナーシップ条約の一環で、どちらかが攻撃を受けた場合