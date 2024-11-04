所属先の井上智和監督が明かすパリ五輪柔道100キロ超級代表の斉藤立（22＝JESグループ）の実戦復帰が1年後になる見通しであることが3日、分かった。所属先の井上智和監督が講道館杯の会場で取材に応じ、頚椎のヘルニアのために10月30日に関東の病院で手術を受けた斉藤の状態を説明。復帰時期に関して「来年のこの大会（講道館杯）で」と話した。斉藤は今年5月ごろから右手に違和感を覚えていたといい、パリ五輪後の精密検査で