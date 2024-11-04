北京市の文化産業、１〜９月の売上高７・１％増北京市東城区の映画館「百老匯影城」の前に置かれた映画ポスターに目をやる市民。（8月22日、北京＝新華社記者/儲加音）【新華社北京11月4日】中国北京市統計局が1日に発表した一定規模（主要業務の年間売上高500万元、1元＝約21円）以上の文化および文化関連産業法人の1〜9月の売上高は前年同期比7.1％増の1兆6293億5千万元だった。うち文化企業の売上高は7.2％増の1兆5987億9千万