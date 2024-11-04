白井文吾さん中日新聞社名誉会長でプロ野球中日ドラゴンズのオーナーも務めた白井文吾（しらい・ぶんご）さんが10月29日午後8時、老衰のため死去した。96歳。愛知県出身。葬儀は近親者で行った。12月10日に名古屋市内でお別れの会を開く予定。喪主は長男伸明（のぶあき）さん。1949年に前身の中部日本新聞社に入社。編集局長や専務、副社長を経て97年に中日新聞社社長に就任した。2003年会長、20年からは名誉会長。00年から