映画『ホワイトバード はじまりのワンダー』が12月6日より全国公開 (東洋経済オンライン読者向けプレミアム試写会への応募はこちら)© 2024 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC. All Rights Reserved.いじめがきっかけで学校を退学処分となった問題児のジュリアン。過ちを犯した彼の時間はあの時から止まったままだった。すっかり自分を見失っていた彼のことを心配したおばあちゃんは、今まで誰にも話せなか