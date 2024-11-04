気象庁によりますと、きょう(４日)、午前３時にフィリピンの東で台風第２２号が発生しました。 【写真を見る】【全般台風情報最新】台風22号(インシン)がフィリピンの東で発生今後の進路予想と今後16日間の全国各地の天気予想【4日午前10時半更新】 午前９時には、フィリピンの東にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル