フジテレビ系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）は４日、衆院選で大躍進した国民民主党について特集した。スタジオには、コメンテーターを務める元大阪府知事の橋下徹氏が出演。その中で橋下氏がレギュラーコメンテーターを務める同局系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）で昨年９月に玉木雄一郎代表が出演した際に橋下氏が「仮に連立になったとして、どこの大臣に就きたいですか？」と質問し玉木氏が