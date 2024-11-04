◆秋季高校野球東京大会▽準決勝帝京０―７×二松学舎大付＝８回コールド＝（３日、スリーボンドスタジアム八王子）帝京は二松学舎大付に０―７のコールド負けを喫し、２０１１年夏以来となる甲子園出場は絶望的となった。先発右腕の岩本勝磨（２年）が制球に苦しみ、３回まで３安打４四死球２失点と勢いに乗れなかった。先手を許し、打線も二松学舎大付の河内紬（２年）を前に得点が奪えず。４回２死一、二塁、５回２死満