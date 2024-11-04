千葉県銚子市の銚子漁港で２日、今年初めてサンマ５０トンが水揚げされた。サンマの記録的な不漁が続く中、この日の水揚げ量は、過去３年間の年間水揚げ量を大きく上回った。久々のまとまった量の水揚げに、港は活気づいている。水揚げしたのは、銚子市漁協所属のサンマ漁船「第３７傳（でん）丸」（１６７トン）。１０月２９日〜３１日に青森県東方の公海で漁獲したサンマで、魚体は１００グラム〜１１０グラムが中心。１キロ