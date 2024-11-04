秋深まる鳴沙山・月牙泉風景区中国・敦煌市10月30日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社敦煌11月4日】晩秋を迎えた中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では木々が色づき、砂漠の風景と相まって独特の美しさを見せている。秋深まる鳴沙山・月牙泉風景区中国・敦煌市10月30日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）秋深まる鳴沙山・月牙泉風景区中国・