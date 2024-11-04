福岡県警城南署は4日、福岡市城南区の住民携帯に3日午後2時45分ごろ、不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話では、いきなり男から「電話料金の未納があります」と言われたため「未納はない」と答えたところ、男は「オペレーターにつなぐので1番を押してください」と指示。1番を押すも何も語らないという不審電話だったという。