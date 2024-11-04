年末の御堂筋を光で彩る「大阪・光の饗宴」が今年も始まり、点灯式が開催されました。１１月３日、御堂筋のイチョウ並木に色鮮やかな光が灯りました。「大阪・光の饗宴」は梅田から難波まで約４ｋｍをイルミネーションで飾り、今年で１２回目です。３日の点灯式には、１２月に公開の映画『ライオン・キング：ムファサ』で吹替え声優を務めるアイドルグループ「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」の松田元太さん（２５）が登場し、フ