【ソウル聯合ニュース】韓国の与党「国民の力」の韓東勲（ハン・ドンフン）代表は４日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に対して国民への謝罪と大統領室関係者の交代、内閣改造を求めるとともに、尹大統領夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏の対外活動の即時中止、大統領の妻や親族らの不正を調べる特別監察官の任命を要求した。韓氏はこの日、国会で開かれた党最高委員会議で「国民が心配している部分について大統領が率直に詳細を