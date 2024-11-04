宮城県の東北電力女川原発2号機＝10月東北電力は4日、再稼働後に機器のトラブルが起きた女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機の原子炉を停止したと発表した。機器を点検し、トラブルの原因を調べる。東北電は4日午前2時から原子炉に核分裂反応を抑える制御棒の挿入作業を始め、同日午前8時36分に原子炉を停止した。東北電によると、トラブルは3日午前に発生した。原子炉内の中性子検出器の数値を調整する機器を炉内に送り