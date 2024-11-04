11月3日、新潟県佐渡市内のスーパーマーケットで20代女性のスカート内をスマホで盗撮した疑いで36歳の男が逮捕されました。性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、佐渡市に住む会社員の男（36）です。男は11月3日、佐渡市内のスーパーマーケットで、スマートフォンを使用し、ひそかに20代女性のスカート内を撮影した疑いが持たれています。事件は、被害女性がス