北朝鮮がウクライナと戦争中のロシアに大規模な特殊部隊を派兵した。北朝鮮軍が創設されてから海外派兵は、今回が初めてだ。【注目】なぜ北朝鮮はロシアに派兵したのか「見返りに年間7200億ウォン」全世界が北朝鮮軍の派兵に神経を尖らせているが、北朝鮮内部も尋常ではない。韓国の国家情報院は、派兵の知らせが伝えられ、北朝鮮の住民や軍人が動揺していると伝えた。北朝鮮当局は、軍の秘密漏洩を理由に将校に携帯電話の使用を禁