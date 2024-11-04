使用すると、すぐに歯が白くなると宣伝していました。広告「10秒で黄ばみ消えた！」消費者庁は、この広告が誇大広告にあたるとして、薬用歯磨きなどを販売する東京・渋谷区の通信販売業者に対し、3カ月の一部業務停止を命じたと発表しました。消費者庁は再発防止策を求めています。（「グッド！モーニング」2024年11月4日放送分より）