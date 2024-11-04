Nandita BoseSteve Holland[デトロイト／キンストン（米ノースカロライナ州） ３日 ロイター] - 米大統領選の選挙戦最後の日曜日となった３日、民主党候補ハリス副大統領は激戦州ミシガンを訪問し、キリスト教徒やアラブ系米国人に支持を訴えた。一方、共和党候補トランプ前大統領はペンシルベニア州の集会で暴力的な発言を展開した。ハリス氏は歴史的に黒人が多い教会で「私たちはあと２日で、何世代にもわたってこの国の運