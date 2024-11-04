◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）５歳夏を機に一気に充実してきた印象を受けるシンティレーション（牝５歳、美浦・池上昌和厩舎、父ロードカナロア）。初挑戦となるＧ１の舞台でも上位進出を狙えそうな魅力がある。２走前の新潟日報賞は、１１番人気の低評価ながらも報知杯弥生賞ディープインパクト記念で１番人気に推されたトロヴァトーレを抑えて好時計Ｖ。続く府中牝馬Ｓ