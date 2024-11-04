ウクライナとロシアの境界地で北朝鮮軍と推定される歩兵が装甲車に乗ってウクライナ陣地に突撃する映像が公表されたとラジオ・フリー・アジア（ＲＦＡ）が伝えた。２日、ＲＦＡによると、先月３０日ウクライナ軍第９５空輸旅団が管理するクルスク地域境界地で起きた戦闘映像が公開された。ドローンカメラで撮影されたこの戦闘の映像には、ロシア軍のＢＴＲ−８２装甲車３両がロシア・カリノフカ地区から南に４キロメートルほど離れ