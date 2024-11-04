JR西日本は、防刃傘を開発した。防刃傘を使用して刃物を振り回す犯人と対峙している間に、乗客を別の車両に避難させることが目的。切れにくい生地を使用し、高い強度と長い柄を実装している。非力な人でも扱いやすいよう、軽い素材を使用している。順次、近畿圏にを走行する車両に搭載する。