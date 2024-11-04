なでしこジャパンの一員である植木理子。ウェストハム女子チームに所属する25歳のストライカーは、3日のトッテナム戦で見事なゴールを決めた。前半37分、コーナーキックを打点の高いヘディングで叩き込んでみせたのだ（動画40秒から）。現地で植木のヘディングシュートはこう伝えられていた。リーグ公式「ウェストハムは植木のヘディングシュートでトッテナムを驚かせた。これが前半唯一の枠内シュートでもあった」BBC「今季のトッ