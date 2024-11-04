高知県安芸市で行われている秋季キャンプに参加していた阪神・富田蓮（23）が、3日に訴えた右下肢の張りの治療に専念すべく、すでに帰阪した。4日、球団が発表した。富田は3日の紅白戦に2番手で登板予定だったが、午前中のランニングメニューの際にアクシデントが発生した模様。今季は1軍で33試合に救援登板も、先発転向へ意欲を示していた。飛躍を期す来季へ向け、まずは治療に専念する構えだ。