3連休最終日の4日、午後は高速道路の上りで場所によっては30kmの渋滞が予測されています。【映像】高速道路の渋滞予測NEXCO中日本などによりますと、関越道の上りでは午後3時ごろをピークに高坂サービスエリア付近で30kmの渋滞が予測されています。この他の高速道路でも夕方に、いずれも上りで東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近で25km、中央道・小仏トンネル付近と三鷹料金所付近でそれぞれ25km、東北道・加須イン