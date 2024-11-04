「阪神秋季キャンプ」（４日、安芸）下肢の張りで３日の紅白戦を登板回避した阪神・富田蓮投手（２３）が、帰阪した。今後はチームドクターを受診する。また、松原快投手（２５）は、発熱による体調不良で２日連続の休みとなった。
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