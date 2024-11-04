（3日、第143回秋季中国地区高校野球大会準決勝広島商6―3岡山学芸館）試合後、岡山学芸館のベンチ裏で、先発の青中陽希（2年）は壁に頭を打ち付け、声をあげて泣いた。「自分のミスで、自分で負けた」一回、先頭打者を三振に取った球が暴投になり、振り逃げで出塁を許す。2死後、2人続けて四球で歩かせ満塁に。迎えた打者には、初球ストライクの後、内角低めを狙って直球を投げた。だが、、真ん中高めに入り、満塁の走者を