『ねぇだっこ』（ブロンズ新社）よりアートディレクターの柿木原政広さんの絵本『ねぇだっこ』（ブロンズ新社）は、赤ちゃんから読み聞かせできるシンプルな写真絵本。「ねぇ ねぇ だっこ だっこ だっこ ねぇ」と、だっこをせがむりんごに、「だっこ ねぇ だっこ ねぇ」とバナナがやってきて、ゆーらゆらとだっこしてくれます。いろいろな果物や野菜が「ねぇ ねぇ だっこ」 と、だっこをせがむ様子が微笑ましい内容です。野菜や