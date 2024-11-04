（3日、秋季近畿地区高校野球大会準決勝智弁和歌山6―1市和歌山）市和歌山の土井源二郎投手（左）=2024年11月3日午後0時57分、ほっともっとフィールド神戸、寺沢尚晃撮影新チームになって初めて対戦した強豪・智弁和歌山。市和歌山の土井源二郎投手は「飛ばせるところまで全力で」の半田真一監督の指示通り、前半は緩急をうまく使って相手打線を抑えていたが、肝心な所で打たれた。初回こそ、出塁した先頭打者を犠打と犠飛に