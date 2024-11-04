京都府亀岡市は、職員の勤務時間が終わった後、時間外勤務（残業）を始めるまでの間に45分間の休憩を必須とする労務管理上のルールを廃止した。元々は職員の健康を守ろうと設けられた決まりだが、「働き方改革」を求める職員の声を受けて見直すことにした。「子育て中なので、早く仕事を終わらせて、早く帰りたいんですけど……」。桂川孝裕市長と若手職員の間で定期的に開かれているランチミーティング。残業についてのルール