Tom BalmforthAlexander Tanas[キシナウ ３日 ロイター] - 旧ソ連のモルドバで３日に行われた大統領選の決選投票は、親欧米の現職サンドゥ大統領が親ロシア派政党の支持を受けたストヤノグロ元検事総長との接戦を制し、再選を果たした。選挙管理委員会によると、開票率９８％の時点でサンドゥ氏の得票率が５４．３５％でストヤノグロ氏を上回った。サンドゥ氏は勝利宣言し、「全ての人のための大統領になる」と述べた。サン