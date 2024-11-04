福岡県警八女署は３日、福岡県八女市立花町白木の畑からキウイ約７５０キロ・グラム（２２万５０００円相当）が盗まれたと明らかにした。同署は１０月２０日から１１月３日までの間に盗まれた可能性があるとみて窃盗事件として捜査する。県内では、９月から１０月にかけ、うきは市や糸島市でも収穫前のキウイが盗まれる事件が発生している。