気象台は、午前10時4分に、暴風警報を天売焼尻に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・天売焼尻に発表留萌地方では、4日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■天売焼尻□暴風警報【発表】4日昼過ぎにかけて警戒風向南西・陸上最大風速18m/s