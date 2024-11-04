パリ五輪のゴルフ競技は男女とも日本人選手が活躍！ とても盛り上がったがメダル争いの激闘以外に、マスター今野は別の視点でも観戦していたそうで、その観方はゴルフのよさを強く感じられるものだった。 疑惑の判定や誤審とは無縁だった五輪のゴルフ競技 フク自分がゴルファーだからいうのもあるけど、今回のオリンピックで一番おもしろかったのはゴルフだね。 今野（マスター）出来すぎ、といっていい