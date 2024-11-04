元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が4日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。10月27日に投開票された第50回衆院選で、公示前の4倍の28議席を獲得し、政界のキャスチングボートを握りつつある国民民主党と同党の玉木雄一郎代表について言及した。衆院選で、自民、公明両党の与党は、派閥裏金事件などの政治とカネ問題、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題が影響して計215議席で