【メキシコ市聯合ニュース】南米の代表的な観光遺跡、マチュピチュに近いペルーのクスコが、地域の懸案の一つであるごみ問題の解決に向けて韓国の廃棄物回収・処理システムを導入することが、４日までに分かった。政府開発援助（ＯＤＡ）実施機関の韓国国際協力団（ＫＯＩＣＡ）とクスコによると、ＫＯＩＣＡは先月３０日、廃棄物管理のマスタープランを発表し、ロードマップを提示した。ＫＯＩＣＡは▼１日６０トン規模の有機