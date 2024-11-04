卓球のチャンピオンズ・フランクフルトは3日、ドイツのフランクフルトで行われ、シングルス1回戦で男子の張本智和（智和企画）はカドリ・アルナ（ナイジェリア）に2―3で敗れた。女子で平野美宇（木下グループ）はリリー・ジャン（米国）に、伊藤美誠（スターツ）はブルナ・タカハシ（ブラジル）にともに3―0で快勝し、2回戦に進んだ。（共同）