スーパーファミコン時代の名作『ロマサガ2』がついにフルリメイク。リメイクの方向性について考えさせられる一作となっていた（画像：任天堂）2024年10月24日に『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』（以下、リメイク版『ロマサガ2』と表記）が発売された。本作は、1993年にスーパーファミコンで発売された『ロマンシング サ・ガ2』をフルリメイクしたタイトルだ。昨今はゲームでもリメイクの波が来ており、スクウェア・エ