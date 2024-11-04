北朝鮮の派兵問題です。数日以内に北朝鮮軍の兵士をウクライナ軍との戦闘に投入との見方もあるなか、SNSに投稿された動画で、ウクライナ軍の攻撃から生き残った北朝鮮兵だと話す、負傷した人物が…。この映像は本物なのか？「バンキシャ!」が検証しました。【バンキシャ!】 ◇1日。バンキシャ「こんにちは」ウクライナ軍 国民抵抗センター報道官「取材に応じられるのは25分間だけです」バンキシャが話を聞いたのは、ウクライナ軍